Сбер проведёт Бухгалтерский слёт для рязанцев

26 мая в Рязани (ул. Каширина, 1Б, «Точка кипения») состоится Бухгалтерский слёт — образовательный региональный проект Сбера для профессионалов финансовой сферы. Ведущие эксперты отрасли расскажут о самых актуальных изменениях и последних новостях из мира налогов, бухгалтерии и цифр.

В программе слёта: выступления ведущих экспертов отрасли, практикум в мини-группах, разбор реальных кейсов из практики и живой обмен опытом с коллегами.

Кому будет полезно:

· бухгалтерам, вышедшим из найма;

· владельцам бухгалтерских компаний;

· консультантам в сфере бухгалтерского учёта.

Участие бесплатное для всех желающих. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Бухгалтер сегодня — это не просто специалист по учёту, а стратегический партнёр, на котором держится финансовая устойчивость любого дела. Именно от этой профессии зависит, видит ли бизнес за цифрами реальные точки роста и риски. Мы стремимся передать коллегам нашу экспертизу: поделиться работающими инструментами, реальными кейсами и опытом, который помогает принимать точные решения. Сбер готов быть рядом и делиться знаниями, и наш Бухгалтерский слёт — прямое тому доказательство».