В Избирательной комиссии Рязанской области обсудили подготовку к выборам 2026 года

Избирательная комиссия Рязанской области провела семинар-совещание с представителями региональных отделений политических партий и СМИ.
Участники обсудили ключевые вопросы организации и проведения выборов:
избирательные кампании на территории Рязанской области 20 сентября 2026 года;
порядок выдвижения кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и в органы местного самоуправления Рязанской области;
новеллы в избирательном законодательстве;
вопросы, связанные с предвыборной агитацией (условия проведения агитации на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, ограничения при проведении предвыборной агитации);
возможность дистанционного открытия специальных избирательных счетов кандидатов (без личного присутствия).