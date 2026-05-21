Павел Малков ответил на вопрос о сиренах во время атак БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал в ходе прямого эфира с жителями региона вопрос использования сирен для оповещения граждан при атаке БПЛА или ракетной опасности.

Павел Малков пояснил, что сирены используются, прежде всего, при ракетной опасности или крупных техногенных ЧС, когда есть понимание, что конкретная точка под угрозой удара, фиксируется запуск ракет, есть понимание, куда они летят, и нужно оперативно проинформировать людей, чтобы срочно массово можно было переместиться в укрытия. По словам Павла Малкова, с угрозой беспилотников ситуация другая. Фиксируется запуск дронов, при этом нет возможности сразу предсказать траекторию их полета и цель. Радиолокационным станциям их сложно увидеть, в том числе из-за низкой высоты полета и скорости, материалов, из которых они изготовлены.

Губернатор отметил:

«Специалисты в реальном времени оценивают все эти факторы, чтобы определить степень угрозы. И мы не всегда можем определить локацию, чтобы в этом конкретном районе включить сирену. Поэтому все это время над регионом сохраняется опасность БПЛА. Та самая, которую вы получаете в смс и по другим каналам. Здесь нужно понимать: если включать сирены по всему городу при каждой угрозе беспилотников, то в текущей обстановке это придется делать практически каждую ночь. И люди перестанут воспринимать сирены как действительно экстренный сигнал».

Павел Малков подчеркнул: «Вопрос важный и сложный. И простых решений тут нет. После каждой атаки анализируем, что можно улучшить. Система оповещения граждан будет дорабатываться». Губернатор добавил, что в большинстве случаев непосредственной угрозы конкретному району нет. Поэтому решения о включении сирен принимаются специалистами исходя из реальной степени угрозы. При этом локальные сирены включались в районах работы оперативных подразделений, и там необходимо срочно направляться в укрытия. Кроме того, в период угрозы БПЛА очень важно соблюдать правила безопасности, не выбегать на улицу, не подходить к окнам, не снимать работу ПВО.