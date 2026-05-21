Власть и политика

Павел Малков ответил на вопрос о сиренах во время атак БПЛА

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал в ходе прямого эфира с жителями региона вопрос использования сирен для оповещения граждан при атаке БПЛА или ракетной опасности.

Павел Малков пояснил, что сирены используются, прежде всего, при ракетной опасности или крупных техногенных ЧС, когда есть понимание, что конкретная точка под угрозой удара, фиксируется запуск ракет, есть понимание, куда они летят, и нужно оперативно проинформировать людей, чтобы срочно массово можно было переместиться в укрытия. По словам Павла Малкова, с угрозой беспилотников ситуация другая. Фиксируется запуск дронов, при этом нет возможности сразу предсказать траекторию их полета и цель. Радиолокационным станциям их сложно увидеть, в том числе из-за низкой высоты полета и скорости, материалов, из которых они изготовлены.

Губернатор отметил:

«Специалисты в реальном времени оценивают все эти факторы, чтобы определить степень угрозы. И мы не всегда можем определить локацию, чтобы в этом конкретном районе включить сирену. Поэтому все это время над регионом сохраняется опасность БПЛА. Та самая, которую вы получаете в смс и по другим каналам. Здесь нужно понимать: если включать сирены по всему городу при каждой угрозе беспилотников, то в текущей обстановке это придется делать практически каждую ночь. И люди перестанут воспринимать сирены как действительно экстренный сигнал».

Павел Малков подчеркнул: «Вопрос важный и сложный. И простых решений тут нет. После каждой атаки анализируем, что можно улучшить. Система оповещения граждан будет дорабатываться». Губернатор добавил, что в большинстве случаев непосредственной угрозы конкретному району нет. Поэтому решения о включении сирен принимаются специалистами исходя из реальной степени угрозы. При этом локальные сирены включались в районах работы оперативных подразделений, и там необходимо срочно направляться в укрытия. Кроме того, в период угрозы БПЛА очень важно соблюдать правила безопасности, не выбегать на улицу, не подходить к окнам, не снимать работу ПВО.

Предыдущая статья
Павел Малков прокомментировал строительство свинокомплексов в Рязанской области
Следующая статья
Павел Малков ответил на вопрос об убежищах для рязанцев

Популярные материалы

Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с...

Темы

Политика

Эксперт рассказал, какие тайны может раскрыть сдавшийся в плен контрразведчик ВСУ

Украинский контрразведчик Сергей Михайлов сдался в плен в Запорожской области и уже передал десятки координат ВСУ. По мнению экспертов, главные разоблачения еще впереди — о биолабораториях и черных трансплантологах.
Власть и политика

Губернатор Малков: Границы достопримечательного места «Есенинская Русь» приведены к разумному формату

Губернатор Павел Малков отметил, что жители населенных пунктов, входящих в границы достопримечательного места «Есенинская Русь», неоднократно обращались с просьбой о смягчении действующих регламентов, которые мешают полноценно вести хозяйство и осложняют жизнь сельчан в целом.
Политика

ВСУ начали использовать «чёрных вдов» против российских бойцов

Украинское командование принудительно мобилизует вдов погибших военных, делая ставку на их желание мести. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников раскрыл детали этой практики.
Власть и политика

Павел Малков ответил на вопрос об убежищах для рязанцев

Губернатор пояснил, что информировать жителей об укрытиях, прежде всего, должны управляющие компании и ТСЖ.
Власть и политика

Павел Малков прокомментировал строительство свинокомплексов в Рязанской области

Каждый объект АПК должен строиться только при строгом соблюдении экологических норм. Об этом заявил губернатор Павел Малков в ходе прямого эфира с жителями области, комментируя вопросы о создании и работе животноводческих комплексов в муниципалитетах, в том числе в Скопинском округе.
Власть и политика

Аркадий Фомин: Совместно с правительством области и губернатором ведем системную работу по поддержке семьи, защите материнства и детства, развитию системы здравоохранения

В региональном парламенте обсудили демографическую ситуацию в Рязанской области, проблемы преодоления демографических вызовов и создания условий для роста рождаемости.
Экономика и бизнес

Производитель литий-ионных аккумуляторных батарей ООО НПО «Компас» строит новый комплекс в ИП «Рязанский»

Завершить первую очередь строительства и запустить производство компания планирует к концу этого года. К 2028 году запланирована сдача второй очереди и перевод всех подразделений Рязанского завода в новый комплекс. Новое производство позволит создать 75 рабочих мест.
Общество

В Рязани разберут два подъезда дома, в который влетел беспилотник 

В Рязани разберут два подъезда жилого дома на улице Новосёлов, в который в прошлую пятницу влетел беспилотник. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье