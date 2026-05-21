Власть и политика

Аркадий Фомин: Совместно с правительством области и губернатором ведем системную работу по поддержке семьи, защите материнства и детства, развитию системы здравоохранения

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В четверг, 21 мая, в региональном парламенте обсудили демографическую ситуацию в Рязанской области, проблемы преодоления демографических вызовов и создания условий для роста рождаемости. Данной теме было посвящено расширенное заседание Комитета по социальным вопросам. В дискуссии участвовали депутаты, руководители федеральных исследовательских институтов, региональных профильных министерств и ведомств, представители прокуратуры, родительского сообщества, духовенства, члены молодежного парламента при Рязанской областной Думе.

Глава законодательного собрания Аркадий Фомин подчеркнул, что совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни семей – ключевые приоритеты для всех органов власти:

– Совместно с правительством области и губернатором ведем системную работу по защите материнства и детства, развитию системы здравоохранения. По инициативе Павла Малкова был создан демографический штаб, который предметно прорабатывает все инициативы, способные изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону. Постоянно совершенствуется семейное законодательство. За последние несколько лет был принят целый блок законов, направленных на помощь семьям с детьми. Расширяется перечень инструментов поддержки. Важно, чтобы все реализуемые меры были эффективными. Результат, пусть пока и не очень высокий, есть. Негативную тенденцию удалось переломить. Рязанская область вошла в число четырех регионов ЦФО, которые в прошлом году показали рост суммарного коэффициента рождаемости.

Аркадий Фомин напомнил, что в феврале в первом чтении депутаты приняли закон о предоставлении компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30% семьям, воспитывающим девять и более детей, без учета доходов семьи. В настоящий момент прорабатывается возможность распространения льготы на семьи с пятью и более детьми, чтобы увеличить охват данной мерой поддержки. Кроме того, планируется расширить направления использования регионального материнского капитала.

С основными докладами выступили заместитель министра здравоохранения Елена Шульгина и министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский.

Андрей Кричинский подробно остановился на приоритетных направлениях социальной политики в регионе: расширении помощи студенческим семьям, совершенствовании комплексного сопровождения семей, внедрении корпоративных демографических стандартов, сохранении репродуктивного здоровья населения, укреплении института многодетности, внедрении цифровых семейных сервисов.

Министр акцентировал внимание на мерах поддержки семей с детьми:

– Совместно с депутатами Рязанской областной Думы проиндексировали ряд ранее введенных мер из демографического меню в рамках нацпроекта «Семья». Ввели прогрессивный региональный материнский (семейный) капитал. Приняли закон о комплексной поддержке семей в ситуации репродуктивного выбора. Ввели бесплатное внеочередное предоставление земельных участков матерям-героиням, выплаты для семей с 10 и более детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Бесплатные парковки в Рязани для многодетных, не только для наших семей, но и для семей всей страны. Расширили категорию многодетных: учитываются дети-участники СВО, а также обучающиеся дети-инвалиды независимо от формы обучения в возрасте до 23 лет. В 2025 году при поддержке Думы учредили региональный День многодетной семьи.

Заместитель министра здравоохранения Елена Шульгина проанализировала демографические показатели за январь-апрель 2025-2026 годов, рассказала о планах по реализации национального проекта «Семья» в 2026 году, в том числе о мерах профилактики абортов, помощи женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, профилактических мероприятиях для студентов региона, в том числе касающихся репродуктивного здоровья.

Лучшими региональными практиками по улучшению демографии и возможностями их масштабирования в Рязанской области поделилась директор Института социальной демографии Федерального научно-исследовательского Социологического Центра РАН, доктор социологических наук, профессор Тамара Ростовская.

Заместитель исполнительного директора Института демографической политики имени Д. И. Менделеева, директор исследовательского центра проблем демографии и народонаселения РГГУ, кандидат исторических наук Иван Сухов рассказал о нематериальных подходах в реализации демографической политики: успешном опыте внедрения корпоративных мер поддержки в рамках корпоративного социально-демографического пакета, механизмах, направленных на формирование просемейной информационной среды, работе с ценностями семьи и деторождения в процессе социализации детей и молодежи.

В ходе заседания профильного Комитета приглашенные высказали свои предложения по решению вопросов преодоления демографических вызовов. Озвученные инициативы, в частности, касались необходимости укрепления традиций многодетной семьи, развития семейно-ориентированной инфраструктуры в малых городах и населенных пунктах, совершенствования профилактической работы в школах и вузах, активизации санитарного просвещения населения, уточнения отдельных законодательных норм, регулирования перинатального туризма, расширения мер помощи молодым студенческим и многодетным семьям.

Комментируя итоги заседания, председатель профильного комитета Рязанской областной Думы Роман Иголкин поблагодарил коллег за участие, отметив, что за последние годы был существенно увеличен объем мер государственной поддержки семей с детьми как на федеральном, так и региональном уровне. Парламентарий подчеркнул, что все предложения будут обобщены и станут основой для дальнейшей работы.

В завершении мероприятия министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области было рекомендовано подготовить информацию об эффективности мер социальной поддержки для улучшения демографической ситуации в регионе. Данный вопрос депутаты рассмотрят в рамках «правительственного часа» на одном из пленарных заседаний Рязанской областной Думы.

Предыдущая статья
Производитель литий-ионных аккумуляторных батарей ООО НПО «Компас» строит новый комплекс в ИП «Рязанский»

Популярные материалы

Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с...
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.

Темы

Экономика и бизнес

Производитель литий-ионных аккумуляторных батарей ООО НПО «Компас» строит новый комплекс в ИП «Рязанский»

Завершить первую очередь строительства и запустить производство компания планирует к концу этого года. К 2028 году запланирована сдача второй очереди и перевод всех подразделений Рязанского завода в новый комплекс. Новое производство позволит создать 75 рабочих мест.
Общество

В Рязани разберут два подъезда дома, в который влетел беспилотник 

В Рязани разберут два подъезда жилого дома на улице Новосёлов, в который в прошлую пятницу влетел беспилотник. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. 
Медицина

В Рязани помогли родить малыша женщине с аппендицитом

При осмотре акушерами-гинекологами диагностирован аппендицит, но ситуация ещё и осложнилась тем, что пока нерожденный малыш тоже стал реагировать на воспалительный процесс в организме мамы.
Культура и события

Павел Малков рассказал, на какой стадии история с ограничениями «Есенинской Руси»

На данный момент приняты изменения зон охраны. Вместо ограничений для 13 населённых пунктов остаётся непосредственно территория, связанная с музеем и историческим ландшафтом.
Общество

Губернатор объяснил, почему в Рязани не включают сирены

Он отметил, что сирены используются прежде всего при ракетной опасности или крупных техногенных ЧС, когда есть понимание конкретной точки, находящейся под угрозой.
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал о мерах по борьбе с БПЛА в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков проводит прямой эфир из Скопина. Большой блок вопросов главе региона посвящён атакам беспилотников ВСУ на регион. 
Спорт

Сын Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан

Сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Азербайджан. Почему это логично для него, выгодно Баку и неожиданно полезно для самой России.
Новости Касимова

В Касимове дорожники займутся «лежачими полицейскими» 

Для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе детей, в городе Касимове отремонтируют искусственные неровности, а также установят новые «лежачие полицейские». Об этом сообщили в администрации Касимовского округа Рязанской области.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье