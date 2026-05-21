Аркадий Фомин: Совместно с правительством области и губернатором ведем системную работу по поддержке семьи, защите материнства и детства, развитию системы здравоохранения

В четверг, 21 мая, в региональном парламенте обсудили демографическую ситуацию в Рязанской области, проблемы преодоления демографических вызовов и создания условий для роста рождаемости. Данной теме было посвящено расширенное заседание Комитета по социальным вопросам. В дискуссии участвовали депутаты, руководители федеральных исследовательских институтов, региональных профильных министерств и ведомств, представители прокуратуры, родительского сообщества, духовенства, члены молодежного парламента при Рязанской областной Думе.

Глава законодательного собрания Аркадий Фомин подчеркнул, что совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни семей – ключевые приоритеты для всех органов власти:

– Совместно с правительством области и губернатором ведем системную работу по защите материнства и детства, развитию системы здравоохранения. По инициативе Павла Малкова был создан демографический штаб, который предметно прорабатывает все инициативы, способные изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону. Постоянно совершенствуется семейное законодательство. За последние несколько лет был принят целый блок законов, направленных на помощь семьям с детьми. Расширяется перечень инструментов поддержки. Важно, чтобы все реализуемые меры были эффективными. Результат, пусть пока и не очень высокий, есть. Негативную тенденцию удалось переломить. Рязанская область вошла в число четырех регионов ЦФО, которые в прошлом году показали рост суммарного коэффициента рождаемости.

Аркадий Фомин напомнил, что в феврале в первом чтении депутаты приняли закон о предоставлении компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30% семьям, воспитывающим девять и более детей, без учета доходов семьи. В настоящий момент прорабатывается возможность распространения льготы на семьи с пятью и более детьми, чтобы увеличить охват данной мерой поддержки. Кроме того, планируется расширить направления использования регионального материнского капитала.

С основными докладами выступили заместитель министра здравоохранения Елена Шульгина и министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский.

Андрей Кричинский подробно остановился на приоритетных направлениях социальной политики в регионе: расширении помощи студенческим семьям, совершенствовании комплексного сопровождения семей, внедрении корпоративных демографических стандартов, сохранении репродуктивного здоровья населения, укреплении института многодетности, внедрении цифровых семейных сервисов.

Министр акцентировал внимание на мерах поддержки семей с детьми:

– Совместно с депутатами Рязанской областной Думы проиндексировали ряд ранее введенных мер из демографического меню в рамках нацпроекта «Семья». Ввели прогрессивный региональный материнский (семейный) капитал. Приняли закон о комплексной поддержке семей в ситуации репродуктивного выбора. Ввели бесплатное внеочередное предоставление земельных участков матерям-героиням, выплаты для семей с 10 и более детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Бесплатные парковки в Рязани для многодетных, не только для наших семей, но и для семей всей страны. Расширили категорию многодетных: учитываются дети-участники СВО, а также обучающиеся дети-инвалиды независимо от формы обучения в возрасте до 23 лет. В 2025 году при поддержке Думы учредили региональный День многодетной семьи.

Заместитель министра здравоохранения Елена Шульгина проанализировала демографические показатели за январь-апрель 2025-2026 годов, рассказала о планах по реализации национального проекта «Семья» в 2026 году, в том числе о мерах профилактики абортов, помощи женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, профилактических мероприятиях для студентов региона, в том числе касающихся репродуктивного здоровья.

Лучшими региональными практиками по улучшению демографии и возможностями их масштабирования в Рязанской области поделилась директор Института социальной демографии Федерального научно-исследовательского Социологического Центра РАН, доктор социологических наук, профессор Тамара Ростовская.

Заместитель исполнительного директора Института демографической политики имени Д. И. Менделеева, директор исследовательского центра проблем демографии и народонаселения РГГУ, кандидат исторических наук Иван Сухов рассказал о нематериальных подходах в реализации демографической политики: успешном опыте внедрения корпоративных мер поддержки в рамках корпоративного социально-демографического пакета, механизмах, направленных на формирование просемейной информационной среды, работе с ценностями семьи и деторождения в процессе социализации детей и молодежи.

В ходе заседания профильного Комитета приглашенные высказали свои предложения по решению вопросов преодоления демографических вызовов. Озвученные инициативы, в частности, касались необходимости укрепления традиций многодетной семьи, развития семейно-ориентированной инфраструктуры в малых городах и населенных пунктах, совершенствования профилактической работы в школах и вузах, активизации санитарного просвещения населения, уточнения отдельных законодательных норм, регулирования перинатального туризма, расширения мер помощи молодым студенческим и многодетным семьям.

Комментируя итоги заседания, председатель профильного комитета Рязанской областной Думы Роман Иголкин поблагодарил коллег за участие, отметив, что за последние годы был существенно увеличен объем мер государственной поддержки семей с детьми как на федеральном, так и региональном уровне. Парламентарий подчеркнул, что все предложения будут обобщены и станут основой для дальнейшей работы.

В завершении мероприятия министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области было рекомендовано подготовить информацию об эффективности мер социальной поддержки для улучшения демографической ситуации в регионе. Данный вопрос депутаты рассмотрят в рамках «правительственного часа» на одном из пленарных заседаний Рязанской областной Думы.