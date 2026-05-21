Изображение от bristekjegor на Freepik
Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.

«Болезнь поцелуев» атакует зумеров: что известно о вспышке мононуклеоза

По данным SHOT, сегодня в России регистрируют от 40 до 80 случаев инфекционного мононуклеоза на каждые 100 тысяч человек. Раньше эту болезнь считали уделом малышей из детсада. Теперь она резко «повзрослела».

Всё чаще в группе риска оказываются подростки и студенты в возрасте от 15 до 24 лет. Медики фиксируют: именно эта аудитория стала основным «клиентом» инфекции.

Почему именно поцелуй

Возбудитель болезни — вирус Эпштейна-Барр. Он перебирается от человека к человеку преимущественно через слюну. Вот почему диагноз получил своё народное прозвище.

Малыши заражаются иначе — тянут в рот игрушки и предметы в детском саду. Студенты же рискуют куда разнообразнее: поцелуи, общая посуда, чужая недопитая бутылка воды, одна зубная щётка на двоих. Даже облизанная ложка может стать источником заражения.

Вирус попадает на слизистую рта или носоглотки, затем проникает в В-лимфоциты — и машина запускается. Картина классическая: ангина, раздутые лимфоузлы, сильно опухшее лицо.

Чем это может закончиться

Большинство переносит мононуклеоз тяжело, но без критических последствий. Однако осложнения бывают серьёзными. Гнойная ангина, герпетический энцефалит, дыхательная недостаточность, поражение печени — и в особо тяжёлых случаях разрыв селезёнки.

22-летняя москвичка Арина оказалась в реанимации с шеей, раздувшейся до неузнаваемости. В больнице девушка провела несколько недель с температурой почти 40 градусов. Врачи также отметили, что кровь у неё приобрела необычный розоватый оттенок.

Считается, что вирусом Эпштейна-Барр инфицированы до 90% взрослых людей на планете. Большинство перенесли его бессимптомно или в лёгкой форме — и просто не знают об этом.

Врачи напоминают: поцелуй остаётся главным, но не единственным путём передачи. Вирус живёт в слюне и ждёт своего момента на любом предмете, с которым контактировал заражённый.

Предыдущая статья
Три дома горели в Рязанской области 20 мая
Следующая статья
Милонов напомнил чиновникам, как они сами смеялись над такими запретами в 80-х

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Новости России

Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Блогер Александр Андрюшенков, лично участвовавший в поисках семьи Усольцевых, заявил: семья могла намеренно инсценировать собственную гибель и сейчас скрывается в одном из крупных городов России.
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с...

Темы

Все события Рязани и области

В Рязани осужденные будут шить спецодежду для Водоканала

МП «Водоканал города Рязани» планирует наладить сотрудничество с исправительными колониями региона. Спецодежду для работников предприятия могут начать шить осужденные на производственных площадках УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН РФ. 
Политика

Что происходило ночью над Украиной: атаки по ВСУ и мистические молнии в Киеве

Особенно обсуждаемой стала ситуация в Киеве, где гигантские молнии били по высоткам. В местных соцсетях пользователи сравнивали происходящее с «местью богов» и публиковали кадры вспышек над городом.
Новости кино и ТВ

T-killah рассказал, как съемки шоу «Мастер игры» изменили его взгляды

Как отметил музыкант, реальность на проекте оказалась намного жестче ожиданий. Уже спустя короткое время участники перестали воспринимать происходящее как шоу.
Новости России

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Лобне, их дочери в больнице

Сегодня в Лобне произошёл пожар в доме №8 на улице Калинина. Обстоятельства возгорания устанавливаются. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Новости России

Mash: Миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП на мотоцикле 

По данным полиции, байкер не справился с управлением. Мужчина получил смертельные травмы и умер до приезда врачей.
Политика

Милонов напомнил чиновникам, как они сами смеялись над такими запретами в 80-х

Депутат Виталий Милонов публично раскритиковал томских чиновников за запрет иностранных надписей на одежде школьников. По его словам, это уже было в 80-х, и тогда над этим смеялись.
Происшествия

Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 
Происшествия

Два автомобиля сгорели за сутки в Рязанской области

За минувшие сутки в Рязанской области сгорели два автомобиля. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье