SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

«Болезнь поцелуев» атакует зумеров: что известно о вспышке мононуклеоза

По данным SHOT, сегодня в России регистрируют от 40 до 80 случаев инфекционного мононуклеоза на каждые 100 тысяч человек. Раньше эту болезнь считали уделом малышей из детсада. Теперь она резко «повзрослела».

Всё чаще в группе риска оказываются подростки и студенты в возрасте от 15 до 24 лет. Медики фиксируют: именно эта аудитория стала основным «клиентом» инфекции.

Почему именно поцелуй

Возбудитель болезни — вирус Эпштейна-Барр. Он перебирается от человека к человеку преимущественно через слюну. Вот почему диагноз получил своё народное прозвище.

Малыши заражаются иначе — тянут в рот игрушки и предметы в детском саду. Студенты же рискуют куда разнообразнее: поцелуи, общая посуда, чужая недопитая бутылка воды, одна зубная щётка на двоих. Даже облизанная ложка может стать источником заражения.

Вирус попадает на слизистую рта или носоглотки, затем проникает в В-лимфоциты — и машина запускается. Картина классическая: ангина, раздутые лимфоузлы, сильно опухшее лицо.

Чем это может закончиться

Большинство переносит мононуклеоз тяжело, но без критических последствий. Однако осложнения бывают серьёзными. Гнойная ангина, герпетический энцефалит, дыхательная недостаточность, поражение печени — и в особо тяжёлых случаях разрыв селезёнки.

22-летняя москвичка Арина оказалась в реанимации с шеей, раздувшейся до неузнаваемости. В больнице девушка провела несколько недель с температурой почти 40 градусов. Врачи также отметили, что кровь у неё приобрела необычный розоватый оттенок.

Считается, что вирусом Эпштейна-Барр инфицированы до 90% взрослых людей на планете. Большинство перенесли его бессимптомно или в лёгкой форме — и просто не знают об этом.

Врачи напоминают: поцелуй остаётся главным, но не единственным путём передачи. Вирус живёт в слюне и ждёт своего момента на любом предмете, с которым контактировал заражённый.