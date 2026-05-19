В Рязани ребенок весом 800 г, брошенная в роддоме, выжила и обрела семью

Два года назад в стенах Рязанского перинатального центра на свет появилась крошечная девочка, преждевременно родившаяся с весом чуть более 800 граммов. О судьбе малышки рассказали в медучреждении.

С первых минут жизни за неё развернулась настоящая борьба: несколько месяцев врачи и медсёстры детской реанимации, а затем отделения патологии новорождённых, боролись за её жизнь. Родная мама от девочки отказалась, и персонал стал для неё настоящей семьёй.

Но судьба приготовила для малышки счастливый поворот. Во время её лечения о ней узнали люди, которые, познакомившись с девочкой, решили стать её родителями. Сегодня, несмотря на то, что ей всё ещё требуются курсы реабилитации, она окружена любовью и заботой в новой семье и вместе с родителями познаёт этот мир .