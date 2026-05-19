Гострудинспекция Рязанской области напомнила о сокращении рабочего дня в жару

В связи с установлением аномально жаркой погоды на территории Рязанской области Государственная инспекция труда обращает внимание работодателей на необходимость обеспечения нормальных условий труда. Работодатели обязаны создать безопасные условия для работников, особенно для тех, кто трудится на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.

При повышении температуры воздуха на рабочих местах работодатели должны сокращать рабочий день:

на 1 час — при температуре 28,5°C;

на 2 часа — при температуре 29°C;

на 4 часа — при температуре 30,5°C.

Для работников, выполняющих физические нагрузки, сокращение рабочего времени возможно при температуре 26,5°C и выше.

При температуре наружного воздуха 32,5°C и выше продолжительность непрерывной работы должна составлять 15-20 минут, с последующим отдыхом не менее 10 минут в охлаждаемых помещениях.