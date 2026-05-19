Новости России
Новости России

На Байкале перевернулся катер, четверо человек остаются под водой

Анастасия Мериакри
В Прибайкальском районе Республики Бурятия сегодня произошло ЧП на воде: катер «Хивус» перевернулся в районе местности Черепаха, примерно в 30 метрах от берега, пишет GAZETA-N1.RU.

По предварительной информации, в результате происшествия 10 пассажиров удалось спасти при крушении — у всех переохлаждение. Ещё четверо остаются под водой. На месте работают спасательные службы и экстренные ведомства.

Районная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. В надзорном ведомстве отметили, что осуществляется контроль за установлением причин и обстоятельств происшествия. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

«Надзорное ведомство осуществляет контроль за установлением причин и обстоятельств произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре республики.

Информация о происшествии уточняется, ведётся поиск пропавших.

Новости России

Пять человек погибли при опрокидывании катера на Байкале

По оперативным данным, в результате инцидента спасены 13 человек, в том числе один ребёнок. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована в медицинское учреждение. К сожалению, пять человек погибли.
