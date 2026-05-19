В США отца двоих детей затянуло в эскалатор метро, мужчина погиб

В США 40-летний Стивен Маккласки скончался от травм, полученных на станции метро «Дэвис». Как сообщает aif.ru со ссылкой на издание Daily Mirror, трагедия произошла 27 февраля. Отец двоих детей потерял равновесие на эскалаторе, и его куртка застряла в движущемся механизме, начав душить мужчину.

По данным камер видеонаблюдения, более десятка прохожих прошли мимо, не оказав помощи. Лишь через 20 минут сотрудник станции остановил эскалатор.

Пожарным пришлось разбирать механизм, чтобы освободить пострадавшего: одежда и кожа на его спине оказались намертво зажаты между ступенями. Мужчину экстренно госпитализировали, но спустя десять дней он перенёс инфаркт, от которого скончался.

Родственники Стивена рассказали, что он тяжело боролся с зависимостью, но оставался любящим отцом. Семья погибшего потребовала от транспортного управления признать вину, а окружная прокуратура начала официальное расследование обстоятельств трагедии.