В Энергодаре наблюдается критически высокая активность беспилотников ВСУ

В ночь на 19 мая Энергодар (Запорожская область) подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Максима Пухова.

Удары наносились по автомобилям, блокпостам и жилым домам. Мэр призвал горожан минимизировать время пребывания на улице и быть предельно осторожными.

В это же время в Курской области украинские войска атаковали частный дом в селе Марково. В результате удара погибла 68-летняя женщина, находившаяся в огороде. Ещё два человека получили тяжёлые ранения и доставлены в больницу.

Ситуация в обоих регионах остаётся напряжённой, власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.