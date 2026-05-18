На полигоне под Рязанью запретили охоту и сбор грибов из-за стрельб

В Сельцах Рязанской области введён запрет на охоту, рыбалку и сбор грибов. Ограничения будут действовать с 18 мая по 31 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Клепиковского округа.

Меры приняты в связи с проведением на местном полигоне плановых занятий с боевой стрельбой, о чём поступило официальное письмо от Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища.

В целях предотвращения несчастных случаев власти настоятельно просят местных жителей не заходить на территорию полигона в указанный период. Запрещается любая деятельность, включая охоту, рыбалку, а также сбор ягод и грибов на землях Министерства обороны.