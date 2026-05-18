Роскачество запустило добровольную сертификацию Muslim Friendly для клиник и санаториев. Никакого обязательного введения не будет — только те, кто хочет привлекать зарубежных пациентов, смогут получить этот документ.

Организация запустила сертификацию Muslim Friendly для клиник, санаториев и медицинских центров. Новость сразу вызвала вопросы: не означает ли это, что стандарт станет обязательным для всех? Роскачество ответило однозначно: нет.

Muslim Friendly — международный сервисный стандарт, который действует во многих странах мира. Он учитывает религиозные требования пациентов-мусульман: особенности питания, гигиены, приватности и распорядка дня. Именно на эти критерии смотрит человек, выбирая медицинское учреждение за рубежом. Российская медицина, по оценке Роскачества, вполне конкурентоспособна на мировом рынке. Сертификат помогает это конкурентное преимущество конвертировать в реальный поток пациентов.

Добровольно и только по запросу рынка

Роскачество разрабатывает подобные стандарты исключительно под конкретный запрос отрасли. Никакого давления на медучреждения нет и быть не может — ни юридически, ни практически. Сертификат получают только те организации, которые сами видят в этом коммерческий смысл. Хочешь привлекать зарубежных пациентов-мусульман — оформляешь документ. Работаешь только на внутренний рынок — он тебе просто не нужен.

В Роскачестве особо подчеркнули: никакого «повсеместного введения» не планируется. Речи о навязывании конфессиональных стандартов не идёт.

Зачем это России

Медицинский туризм — растущий рынок. Качество российской медицины привлекает иностранных граждан, и у страны есть реальные возможности увеличить свою долю в мировом здравоохранении. Muslim Friendly в этом контексте — не идеология, а инструмент. Один из многих, которые Роскачество разрабатывает для адаптации российской индустрии гостеприимства под запросы иностранных гостей.