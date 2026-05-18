В Рязани разберут подъезд дома на Новосёлов, пострадавшего от атаки БПЛА

В Рязани разберут минимум один из подъездов жилого дома на улице Новосёлов, 42, который пострадал от удара беспилотника ВСУ. Об этом во время заседания правительства региона сообщил глава городской администрации Борис Ясинский.

По его словам, подъезд №10 точно будет разобран. Девятый подъезд скорее всего, также придётся разобрать, так как там есть общие плиты перекрытия.

В доме на Касимовском шоссе разбор завалов завершили, восстановлены подача электричества и других ресурсов, за исключением 15-го этажа. Ожидается заключение эксперта, после чего планируется перейти к восстановительным работам.

Павел Малков попросил все ведомства оперативно отрабатывать все вопросы, без бюрократии и задержек.