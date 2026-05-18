Торговля квотами на иностранных рабочих в Рязани закончилась колонией для двух жителей региона

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор двум гражданам России, уличённым в посредничестве при передаче взятки. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-группа УФСБ по Рязанской области.

Обоих задержали в 2024 году прямо во время передачи очередного платежа. Сумма за один раз составила 300 тысяч рублей. Получателем выступало лицо, прежде занимавшее государственную должность в регионе. Деньги шли не просто так: за них чиновник должен был помогать коммерческим структурам получать квоты на привлечение иностранных работников.

Уголовное дело возбудило и расследовало Следственное управление СК России по Рязанской области. Статья жёсткая: пункт «б» части третьей статьи 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве в крупном размере.

Решением суда один участник преступной схемы приговорен к лишению свободы сроком 6 лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей, второму назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 2 месяца с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 600 тысяч рублей.