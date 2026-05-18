Полина Диброва: «После этого проекта я влюбилась в реалити»

Ещё одной участницей психологического реалити «Мастер игры» (16+) на ТНТ станет предприниматель, блогер и ведущая Полина Диброва. Несмотря на то, что это не первый её опыт участия в реалити, она призналась, что именно после этой игры на ТНТ влюбилась в жанр.

«У меня остались очень яркие впечатления от участия в «Мастере игры». Могу сказать точно, что после этого проекта я влюбилась в реалити, у меня появились азарт и интерес к происходящему. Я начала воспринимать реалити-шоу не как реальный мир, а как некую игру, в которую все играют».

Также Полина рассказала, что ей было непросто и приходилось конфликтовать с другими участниками, хотя по своей природе она не конфликтный человек.

«Поначалу мне было достаточно сложно и, действительно, было несколько конфликтов с участниками, хотя я считаю себя абсолютно неконфликтным человеком. Мне приходилось где-то отмалчиваться, а где-то наоборот конфликтовать, чтобы как-то себя спасти в различных ситуациях. Но могу, забежав вперед, сказать о том, что мы со всеми друзья. У нас сложились очень классные отношения несмотря на то, что в процессе игры будут возникать разные ситуации, которые не так-то просто урегулировать», — прокомментировала Диброва.

Также она призналась, что если бы попала на этот проект во второй раз, то ничего бы не поменяла в своей тактике игры.

«Если бы я еще раз оказалась на съемках “Мастера игры”, то ничего бы не стала менять в своем поведении. Я просто хотела бы еще раз пережить подобные эмоции, потому что это незабываемо. Я считаю, что такие проекты — это некая точка роста для каждого участника, потому что ты проверяешь себя на прочность и свои умения в коммуникации с коллективом. Ты по-новому узнаешь людей, которые вокруг тебя. И, конечно же, делаешь выводы после этого всего», — высказалась Полина.

Во втором сезоне «Мастера игры» на ТНТ зрителей ждёт поистине необычный каст. Ещё ни в одном реалити-шоу не собиралось столько разных участников, причём многие из них участвуют в реалити впервые.

Вместе с Полиной Дибровой бороться за победу будут экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, певица Анна Седокова, блогеры Любятинка, Максим Лутчак, Женя Кривцова, Юлия Коваль, комик Олег Верещагин, певец и актер Торнике Квитатиани, блогер и ведущая Наташа Гасанханова, адвокат Михаил Терёхин, блогер и предприниматель Курбан Омаров, музыкант Тони Толмацкий и другие.



Участники реалити-шоу находятся на роскошной вилле в Марокко и играют в тонкую игру загадочного Мастера. Его никто не видит, но именно он решает, в какую сторону повернётся игра в следующий момент. По правилам проекта, в начале Мастер инициирует трёх «тёмных» игроков. Их задача не только скрывать свою сторону от «светлых», но и избавляться от них. Задача «светлых» — вычислить тех, кто играет на другой стороне. Впрочем, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. Главное обсуждение происходит за круглым столом. Участники голосуют за того, кто, по их мнению, должен покинуть проект. Победитель получит 10 миллионов рублей.