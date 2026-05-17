Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского. С этого момента жизнь артистки изменилась — она стала регулярно получать угрозы и столкнулась с навязчивым вниманием в интернете. Об этом Татьяна Куртукова рассказала в эфире программы «Новые русские сенсации» (16+) на НТВ.

В интервью Куртукова призналась, что ей приходится постоянно блокировать аккаунты недоброжелателей и неадекватных поклонников, которые создают новые страницы и продолжают преследование. Из соображений безопасности певица никогда не выходит на публику одна — её всегда сопровождает охрана или команда.

«Люди не понимают, они с разных аккаунтов регистрируются, я блокирую. Это очень навязчиво», — поделилась Татьяна.

Певица также рассказала о конкретном человеке, который после блокировки начал вычислять её друзей и родственников, чтобы оставлять комментарии и следить за её жизнью. Кроме того, по словам Куртуковой, ей поступают анонимные послания с угрозами и настойчивыми предложениями встретиться.

«Мне неприятно, мне не нравится, когда я говорю „нет“, а он пишет моим подругам», — отметила артистка.

Татьяна Куртукова подчеркнула, что из соображений безопасности старается не афишировать личную жизнь и оберегает семью от лишнего внимания.

Помимо завистников и различных сторонников Зеленского, певицу преследует ещё одна известная личность, чьи действия вызывают недоумение.

«Мне не нравится, когда известные фигуры, женатые, с большой семьей, звонят и ищут каких-то приключений, мол, пойдем куда-то, вот это все. У меня сейчас сходит улыбка с лица, потому что для меня это вообще просто треш. То есть для меня это прям печально, что мужчины не знают, что я семейный человек, но сами известные. Могут подкатывать, простите, по-другому

это не назовешь. Нет! Моя реакция категоричная, а что тут цацкаться? У меня это вообще вызывает бурю возмущения, что вообще человек себе такое позволяет», — высказалась Куртукова.

Певица не отрицает, что измены существуют, но она считает их недопустимыми. Татьяна ясно даёт понять, что её сердце занято, и просит не беспокоить её.