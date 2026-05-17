Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского. С этого момента жизнь артистки изменилась — она стала регулярно получать угрозы и столкнулась с навязчивым вниманием в интернете. Об этом Татьяна Куртукова рассказала в эфире программы «Новые русские сенсации» (16+) на НТВ.
В интервью Куртукова призналась, что ей приходится постоянно блокировать аккаунты недоброжелателей и неадекватных поклонников, которые создают новые страницы и продолжают преследование. Из соображений безопасности певица никогда не выходит на публику одна — её всегда сопровождает охрана или команда.
Певица также рассказала о конкретном человеке, который после блокировки начал вычислять её друзей и родственников, чтобы оставлять комментарии и следить за её жизнью. Кроме того, по словам Куртуковой, ей поступают анонимные послания с угрозами и настойчивыми предложениями встретиться.
Татьяна Куртукова подчеркнула, что из соображений безопасности старается не афишировать личную жизнь и оберегает семью от лишнего внимания.
Помимо завистников и различных сторонников Зеленского, певицу преследует ещё одна известная личность, чьи действия вызывают недоумение.
Певица не отрицает, что измены существуют, но она считает их недопустимыми. Татьяна ясно даёт понять, что её сердце занято, и просит не беспокоить её.