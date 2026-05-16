В Люберцах неизвестный открыл огонь из окна по подросткам, есть раненый

Анастасия Мериакри
В Люберцах неизвестный открыл огонь из окна по подросткам. По данным SHOT, 14-летний мальчик получил пулевое ранение в лопатку.

Трагедия случилась вечером 14 мая. Компания подростков спокойно сидела на скамейке во дворе жилого комплекса, они не шумели и были заняты своими телефонами. Когда один из парней встал, раздался выстрел. Пуля попала ему в спину.

На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, ему извлекли пулю. По словам очевидцев, сразу после выстрела они заметили, как закрылось окно в одном из соседних домов.

Адвокат семьи пострадавшего, Роман Закирьянов, сообщил, что подросток провёл в стационаре два дня. В настоящее время его выписали, и он чувствует себя хорошо.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники полиции ведут активные поиски неизвестного стрелка.

