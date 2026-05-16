Над Рязанской областью днём 16 мая сбиты БПЛА

16 мая в Рязанской области продолжились атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства ПВО отразили нападение в несколько волн.

По данным Министерства обороны РФ, в период с 9:00 до 15:00 по московскому времени над территорией Рязанской области были сбиты БПЛА. Всего за этот промежуток времени системы ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

Атаки начались ещё ночью. С 20:00 15 мая до 7:00 16 мая в Рязанской области были уничтожены два украинских дрона. В период с 7:00 до 9:00 по московскому времени над регионом также были сбиты беспилотники, однако их точное количество в сводке не уточняется.

В 1:55 ночи 16 мая в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, и этот режим сохраняется до настоящего момента.

Власти и военные продолжают мониторинг воздушной обстановки, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.