В Пятигорске на АЗС произошёл взрыв при разгрузке газовоза, два человека пострадали

На автозаправочной станции по улице Ермолова в Пятигорске в четверг произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в ходе разгрузки газовоза. Об этом сообщили глава города Дмитрий Ворошилов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По информации мэра Пятигорска, ЧП произошло во время технологических работ по сливу газа.

«При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации», — написал Дмитрий Ворошилов в своём канале в Max. Градоначальник также подчеркнул, что происшествие не связано с атаками беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Владимир Владимиров сообщил о пострадавших.

«На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики», — указал он в своём канале в Max.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Для ликвидации пожара привлечены 45 человек личного состава и 15 единиц специализированной техники.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В районе происшествия развёрнут оперативный штаб. В тушении задействованы восемь пожарных машин и более полусотни спасателей МЧС России. По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет 1000 кв.м.

По предварительной версии, причиной инцидента стало нарушение требований техники безопасности при проведении работ по разгрузке газовоза. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.