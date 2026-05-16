Семьи погибших после атаки БПЛА в Рязани получат по 1,5 миллиона рублей

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял решение о материальной поддержке семей, пострадавших в результате недавней атаки беспилотных летательных аппаратов.

В частности, семьи погибших получат 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим будет выплачено от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью. Также предусмотрена компенсация до 150 тысяч рублей за утраченное имущество.

Все жители, чьи квартиры пострадали, смогут получить компенсацию на первоочередные расходы. Для этого необходимо обратиться по телефонам горячей линии: +7 930-882-41-00, +7 4912-51-40-85 и +7 4912-51-36-00.

Губернатор также призвал жителей области поддержать пострадавших и их семьи. Для этого открыт сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные средства будут направлены на помощь тем, кто пострадал в результате этой трагедии. Павел Малков отметил, что сам уже принял участие в сборе средств и перечислил деньги .

Напомним, в ночь на 15 мая Рязанская область подверглась атаке 99 дронов, в результате которой погибли четыре человека, среди которых был ребёнок. В больницы города были госпитализированы семь пострадавших, а остальным раненым была оказана помощь на месте.

