В Рязанской области разбился И-16 с двумя Героями СССР за два года до войны

Великая Победа 1945 года неразрывно связана не только с фронтовиками, но и с теми, кто задолго до 41-го создавал военную мощь страны: учеными, инженерами и испытателями. Одним из символов той эпохи стал истребитель И-16, известный как «Ишачок». Самый массовый советский самолет встретил войну в небе, но с Рязанской областью его связывает другая, трагическая страница — гибель двух Героев Советского Союза: Анатолия Серова и Антонины Осипенко.

Жизни этих асов оборвались в мае 1939 года. Если бы они дожили до 41-го, их мундиры наверняка украсили бы новые награды. Однако до сих пор летчики спорят о причинах катастрофы, произошедшей 11 мая. В тот день Серов и Осипенко прибыли в Рязань на курсы усовершенствования. Их задача была сложной и опасной — отработка методики «слепых полетов». Пилоты закрывали колпак, видя лишь приборы, и ориентировались только по радиостанциям, что было серьезным вызовом для того времени.

Начались занятия. Всего полтора часа теории — и сразу в небо на учебно-тренировочном УТ-4 (двухместной версии И-16). Успели совершить три удачных полета. Четвертый стал роковым. В заданное время экипаж не вернулся. Обломки нашли у села Высокое. Время на часах Серова остановилось в 9:09, у Осипенко — на 2,5 минуты позже.

Следствие исключило версию диверсии и признало самолет исправным. Официальным виновником назвали военное руководство за плохую организацию подготовки. Но главная загадка осталась: ошибка ли пилота или «строгий» характер И-16 с его особенностями центровки, не прощавший расслабления? Ответа нет до сих пор.

Тем не менее, когда началась Великая Отечественная, «Ишачок» выручал страну как мог. Он вступил в бой, уступая врагу в скорости и вооружении, но летчики компенсировали эти недостатки мастерством. Память о героях, чьи жизни трагически оборвались до войны, хранится в музее в Дягилево. И хотя сегодня мемориальный зал истории дальней авиации закрыт для посещений, есть надежда, что это ненадолго.