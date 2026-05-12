Скриншот из записи: https://vk.ru/video-86527327_456267684
Все события Рязани и области

В Рязанской области разбился И-16 с двумя Героями СССР за два года до войны

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Великая Победа 1945 года неразрывно связана не только с фронтовиками, но и с теми, кто задолго до 41-го создавал военную мощь страны: учеными, инженерами и испытателями. Одним из символов той эпохи стал истребитель И-16, известный как «Ишачок». Самый массовый советский самолет встретил войну в небе, но с Рязанской областью его связывает другая, трагическая страница — гибель двух Героев Советского Союза: Анатолия Серова и Антонины Осипенко.

Жизни этих асов оборвались в мае 1939 года. Если бы они дожили до 41-го, их мундиры наверняка украсили бы новые награды. Однако до сих пор летчики спорят о причинах катастрофы, произошедшей 11 мая. В тот день Серов и Осипенко прибыли в Рязань на курсы усовершенствования. Их задача была сложной и опасной — отработка методики «слепых полетов». Пилоты закрывали колпак, видя лишь приборы, и ориентировались только по радиостанциям, что было серьезным вызовом для того времени.

Продолжение после рекламы

Начались занятия. Всего полтора часа теории — и сразу в небо на учебно-тренировочном УТ-4 (двухместной версии И-16). Успели совершить три удачных полета. Четвертый стал роковым. В заданное время экипаж не вернулся. Обломки нашли у села Высокое. Время на часах Серова остановилось в 9:09, у Осипенко — на 2,5 минуты позже.

Следствие исключило версию диверсии и признало самолет исправным. Официальным виновником назвали военное руководство за плохую организацию подготовки. Но главная загадка осталась: ошибка ли пилота или «строгий» характер И-16 с его особенностями центровки, не прощавший расслабления? Ответа нет до сих пор.

Тем не менее, когда началась Великая Отечественная, «Ишачок» выручал страну как мог. Он вступил в бой, уступая врагу в скорости и вооружении, но летчики компенсировали эти недостатки мастерством. Память о героях, чьи жизни трагически оборвались до войны, хранится в музее в Дягилево. И хотя сегодня мемориальный зал истории дальней авиации закрыт для посещений, есть надежда, что это ненадолго.

Популярные материалы

Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Политика

Аналитик Кнутов объяснил подоплеку слов Путина о скором завершении СВО

Путин дал понять: СВО подходит к концу. Но военный аналитик Юрий Кнутов уверен — без реальных побед на поле боя мирный договор с Украиной останется фантастикой. Тактическое ядерное оружие может стать инструментом, который заставит Запад поверить в российскую решимость.
Новости России

Раскрыты детали смерти правнучки Ленина Елены Ульяновой

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова могла умереть после...
Погода

Черёмуховые холода отступают, идёт зной среднеазиатских пустынь: какой будет погода в Рязанской области

Прохладная весенняя погода в ближайшие дни сменится на по-настоящему летнюю.
Новости России

В Волгограде девушки устроили развратное шоу в День Победы

Две девушки устроили развратные танцы в одном из баров...

Темы

Все события Рязани и области

В Рязанской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В Рязанской области введён жёлтый уровень погодной опасности.
Все события Рязани и области

Как Рязань отметила День Победы

9 мая Рязань вместе со всей страной отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: Мы всегда будем помнить подвиг защитников Родины

9 мая губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с жителями и гостями региона отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Все события Рязани и области

Из-за снежной зимы в Рязани могут появиться полчища комаров

Сразу после майских праздников в столичном регионе прогнозируют всплеск численности комаров.
Все события Рязани и области

Борис Ясинский поздравил жителей с Днём Победы

Глава администрации Борис Ясинский обратился к жителям Рязани с поздравлением по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с 81-й годовщиной Великой Победы

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к ветеранам и жителям региона в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Все события Рязани и области

Президент присвоил рязанке звание «Мать-героиня»

Президент России подписал указы о награждении многодетных семей Рязанской области.
Погода

Синоптик рассказала, когда вернется теплая погода

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РИА Новости, когда в регионе начнет повышаться температура воздуха.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье