Как Рязань отметила День Победы

9 мая Рязань вместе со всей страной отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия развернулись на нескольких ключевых площадках города, объединив ветеранов, военнослужащих, юнармейцев и тысячи жителей.

Утро началось с церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. В память о павших героях цветы принесли губернатор Павел Малков, глава администрации Борис Ясинский, председатель гордумы Татьяна Панфилова, ветераны, военнослужащие и юнармейцы.

В Кремлёвском сквере традиционно развернулась акция «Парк Победы». В рамках акции прошло вручение почётных знаков детям участников СВО («Мой папа — герой»), после чего концерт открыла легендарная «Катюша». Всего в парке работало более 40 площадок: кинотеатр под открытым небом, полевая кухня, выставки «Медицина Великой Победы» и «Эхо войны» с артефактами военных лет, а также уникальная экспозиция о детях войны «Мир, о котором они (не) мечтали».

Празднование продолжилось на Лыбедском бульваре. Главная сцена стала местом притяжения любителей военных песен и танцев — ярким моментом стало выступление ансамбля «Лель» с «Матросским танцем». Рядом работала полевая кухня, где всех желающих угощали гречневой кашей и чаем.

Гости могли поучаствовать в исторических квестах, мастер-классах, а также увидеть выставку обмундирования рязанских воинов разных эпох. В центре бульвра была установлена цифровая стена памяти, почётный караул у которой несли юнармейцы. Особый интерес вызвали ретро-танцплощадка «Вальс Победы», поэтический марафон, интерактивная программа по управлению дронами и выставка военной техники.

В библиотеке имени Горького состоялся круглый стол «Мы этой памяти верны». Участие приняли делегации из итальянских городов Алессандрии и Генуи, Бреста, Нового Афона, Москвы, Камчатки и представители Абхазии. Ключевой темой стало сохранение исторической памяти. Особо отметили подвиг советского солдата Федора Полетаева, который навсегда связал Рязань и Геную побратимскими узами. Руководитель ассоциации «Рязань-Алессандрия-Генуя» Мара Скани, приезжающая в Рязань уже 40 лет, призналась, что стремится встречать 9 мая именно в России.

В конно-спортивном клубе «Рязанский табунок» праздник обрёл особое звучание. Здесь прошло шествие «Бессмертного полка» в конном строю: всадники проехали с портретами родных, сражавшихся за Победу. Зрители увидели величественные котильоны, услышали стихи Ахматовой и Маршака, а военные песни под баян создали атмосферу живой истории.

Кульминацией стал «Галоп Победы» — спектакль о связи времён, где главными героями выступили всадники и их четвероногие боевые товарищи. Юные спортсмены показали вольтижировку под песню «Солнечный круг», а финальный галоп всего манежа под легендарный «День Победы» вызвал бурю аплодисментов. Завершился вечер работой полевой кухни, катанием на лошадях и фотосессией в «снимке памяти».

Вечером на площади Победы состоялась традиционная встреча десантников — участников Парада Победы в Москве. Курсанты РГВВДКУ имени В.Ф. Маргелова, которые утром торжественным маршем прошли по Красной площади, вечером строем прошли по Первомайскому проспекту Рязани.

Их приветствовали жители города и представители власти, поддерживая многолетнюю славную традицию.

