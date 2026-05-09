Борис Ясинский поздравил жителей с Днём Победы

Глава администрации Борис Ясинский обратился к жителям Рязани с поздравлением по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В своём обращении он подчеркнул, что 9 Мая — священный праздник, который встречают с особыми чувствами.

«Он объединяет поколения, напоминает о стойкости, героизме и величии духа нашего народа, служит примером преданности и бескорыстной любви к Родине», — отметил Борис Ясинский.

Глава администрации выразил благодарность всем, кто подарил мир и свободу: тем, кто сражался на фронте и в тылу, кто погиб в боях, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, но отстоял независимость страны и мирное небо для будущих поколений.

Борис Ясинский также обратил внимание на то, что идеи нацизма вновь дали о себе знать.

«Сегодня по пути своих дедов и прадедов идут наши военнослужащие, отстаивая суверенитет России. Как и в 1941-м, нет никаких сомнений: Победа будет за нами!» — подчеркнул глава администрации.

В завершение он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, светлых и спокойных дней.