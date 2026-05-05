Более 1,2 миллиона цветов украсят Рязань

Олеся Чугунова
В Рязани набирает обороты сезон озеленения — городские парки, скверы и магистрали активно преображаются.

Работы стартовали сразу в нескольких ключевых точках: специалисты уже высаживают растения на площади Победы, Первомайском проспекте, Московском шоссе и в Кремлевском сквере. Особый акцент сделали у мемориала — здесь разбивают клумбу в форме звезды, символизирующей Георгиевскую ленту.

Яркие петунии, хризантемы, львиный зев и летние георгины появятся в скверах имени Маргелова, Уткина, Чумаковой, Керамзавода, а также на общественных пространствах «60-летия Победы», «Молодежный», «Русско-армянской дружбы», «Белых журавлей». Цветочное оформление ждет и крупные парки — ЦПКиО, Железнодорожников и Советско-Польского братства по оружию, не забыты и другие площади с улицами.

Всего в этом году рязанцев и гостей города порадуют 1,2 миллиона цветов, которые высадят на более чем 30 локациях.

