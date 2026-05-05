Рязанцев приглашают принять участие в Финансовом диктанте

Жителей Рязани и других регионов приглашают проверить свою финансовую грамотность в рамках масштабной просветительской акции. Межрегиональный Финансовый диктант проходит с 23 апреля по 23 мая полностью в онлайн-формате.

Принять участие в проекте может любой желающий независимо от возраста и места жительства. Достаточно иметь смартфон, планшет или компьютера. Задания выполняются дистанционно.

После регистрации на специальной платформе участник получает доступ к тесту из 50 вопросов. Ключевые темы охватывают планирование личного бюджета, налоги, страхование, инвестиции и основы финансовой безопасности.

Участие в диктанте абсолютно бесплатное. Главная цель акции — не просто оценка знаний, а знакомство с современными финансовыми инструментами и правилами защиты от мошенников. По итогам тестирования каждый получает персональный электронный сертификат с набранными баллами, а также разбор ошибок с указанием правильных ответов.

