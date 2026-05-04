Президент России Владимир Путин
Политика

Путин объявил перемирие 8–9 мая, Минобороны предупредило Киев об ударе в центр города в случае провокации

Алексей Самохин
Россия объявила перемирие 8–9 мая в честь 81-й годовщины Победы. Но если Киев попытается атаковать Москву в праздничные дни, ответом станет массированный ракетный удар по центру украинской столицы. Гражданским и дипломатам рекомендовано покинуть город.

По решению Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие. Это связано с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Минобороны России выразило надежду, что украинская сторона также поддержит эту инициативу.

Однако накануне глава киевского режима выступил на саммите европейского политического сообщества в Ереване. В его заявлении прозвучали угрозы нанести удар по Москве именно 9 мая. Минобороны отреагировало жестко. Вооруженные силы России предпримут все меры для безопасности праздничных мероприятий.

Если Киев попытается реализовать свои планы и сорвать празднование Дня Победы, последует ответ. Россия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. До сих пор Москва воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на имеющиеся возможности.

Минобороны обратилось к жителям украинской столицы и сотрудникам иностранных дипмиссий. Им рекомендовано своевременно покинуть город. Предупреждение сделано заранее, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданского населения.

