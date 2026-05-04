В Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК диоксида серы

В Рязани зафиксировали превышение по диоксиду серы. Как сообщили в областном министерстве природопользования, с 27 апреля по 3 мая специалисты проверяли воздух в разных точках региона. Передвижная лаборатория выезжала в село Дубровичи на улицу Луговую, а также в Рязани — на улицы Черновицкую, Крупской и на 3-й Дягилевский проезд. Пробы брали в дневные часы.

Лаборанты проверяли концентрации оксида углерода, оксидов азота, сероводорода, диоксида серы, озона, аммиака, формальдегида, метана и фенола. Как уточнили в ведомстве, во время этих выездов превышений не нашли.

Продолжение после рекламы

Параллельно в городе круглосуточно работают стационарные посты. Они установлены в Канищеве, Дашково-Песочне и в районе Рязанского кремля. Там автоматические системы фиксируют те же показатели.

С 27 апреля по 2 мая датчики не показывали превышений. Ситуация изменилась 3 мая: в Дашково-Песочне зафиксировали рост концентрации диоксида серы до 1,37 ПДК.

Материалы замеров направили в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию города.