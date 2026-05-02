Экология, природа, животные

Ока вновь вышла из берегов после аномальных осадков апреля в Рязанской области

Анастасия Мериакри
То, что должно было произойти раньше, случилось 28 апреля — Ока в черте Рязани перешла от спада к росту уровня. К утру 1 мая суммарный рост за трое суток составил 112 см, из них полметра — всего за одни сутки, с утра 29 по утро 30 апреля. Этот неожиданный разворот гидрологической ситуации заставил экспертов задуматься: насколько устойчивым будет дальнейший рост и не сформируется ли вторая волна половодья? На эти вопросы отвечает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Нынешнее половодье демонстрирует непростой характер и уже не первый раз преподносит сюрпризы даже специалистам, располагающим широкими возможностями для прогнозирования — источниками данных, моделями и аналитическими инструментами. Сейчас вошедшая было в берега Ока кое-где вновь стремится выйти на пойму по староречным понижениям. Причиной аномалии стали осадки: в апреле их выпало в 2,8 раза больше многолетней нормы — 115 мм вместо 41 мм. Такое количество влаги, добавленное к талым водам, по идее, должно было сказаться на ходе половодья раньше, но этого не произошло. Дело не только в естественном запаздывании влияния осадков на крупную реку: начало воздействия обильного дождя на уровень Оки в Рязани проявляется на третьи сутки, а пик достигается лишь на восьмые. Важную роль сыграл и «эффект низкой базы»: снеговых вод в марте — начале апреля оказалось маловато. Значительная часть снега при таянии испарилась в атмосферу в тёплую и солнечную мартовскую погоду и не пополнила запасы грунтовых вод, за исключением лесистой Мещёры. В таких условиях апрельские осадки сначала должны были насытить почвенные резервуары, и только потом их эффект мог проявиться в русле Оки — на это «переполнение» ушёл почти весь месяц. На мелких реках — притоках Оки и в верховьях Дона — дождевые паводки проходили ещё в середине апреля, но до самой Оки этот импульс не добирался, лишь незначительно снижая темпы падения уровня.

Особенно показателен пример обильных снегопадов 20 апреля: несмотря на более 20 мм осадков за сутки, Ока в последующие дни лишь ускорила спад уровня — до 50 см в сутки, без какого-либо паводкового эффекта. Это парадоксальное соотношение осадков и динамики уровня в начале третьей декады апреля указывает на то, что «критическая масса» влаги в Верхнеокском бассейне в то время ещё накапливалась — апрельские снегопады постепенно восполняли потери снеговых вод марта.

Спусковым крючком стала очередная, ещё более мощная волна твёрдых и жидких осадков 26–28 апреля, когда их суточная сумма на метеостанции «Рязань» превысила 30 мм. Южнее Серпухова и Коломны выпадал преимущественно дождь, не требовавший таяния и быстрее достигавший речных русел, поэтому уже 28 апреля произошёл резкий перелом. Рост уровня начался почти одновременно по всей длине Оки от Калуги до Луховиц — резко и неожиданно (Рязань отстала на сутки: 28 апреля здесь ещё фиксировалось незначительное падение на 2 см в сутки). Это свидетельствует о том, что условия для паводка вызревали давно, требовалось лишь «нажать на курок». Вероятнее всего, произошло сложение двух паводковых волн: от снегопада 20–21 апреля с запаздыванием около недели (включая время на таяние) и от ливней с мокрым снегом 26–27 апреля с минимальным запаздыванием, поскольку южнее Москвы снегу таять было почти нечего. Именно поэтому откат процесса в сторону роста уровня оказался таким резким.

Судя по динамике уровня Оки выше Рязани, пик дождевого паводка уже пройден. В Серпухове и Кашире его прохождение заняло всего один день, но ниже Коломны из-за амортизирующего влияния мещёрского стока процесс несколько затянулся. В нижнем бьефе Белоомутского и Кузьминского гидроузлов максимальные темпы роста — до одного метра в сутки — отмечены 29 апреля, а к вечеру 1 мая динамика вернулась к спаду.

Рязань отстаёт от этих пунктов наблюдения примерно на сутки: здесь возврата к уверенному спаду уровня следует ожидать 3 мая. Таким образом, паводок оказался непредсказуемо резким, но быстрым.

В ближайшей перспективе осадков в верховьях Оки не ожидается, и если колебания уровня продолжатся, они будут представлять собой лишь отголоски влияния апрельских холодных дождей и снегопадов. Масштабы этих возможных колебаний, по оценкам экспертов, определённо будут незначительными — вся энергия уже ушла в текущий паводок. Тем не менее, жителям пойменных территорий рекомендуется сохранять бдительность: в условиях меняющегося климата гидрологические сюрпризы становятся всё менее предсказуемыми.

