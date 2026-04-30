С 1 сентября 2027 года получить разрешение на сбор краснокнижных грибов можно будет через «Госуслуги». Сейчас документы выдают только при личном обращении, сообщает портал 360.ru.

Нововведение касается грибов из Красной книги — редких и исчезающих видов. Разрешения потребуются учёным для исследований, музеям для коллекций и специализированным учреждениям для разведения редких видов.

Обычные грибники ничего не почувствуют. Белые, подберезовики, опята и другие распространённые грибы по-прежнему можно собирать свободно.

«Обычный грибник, который собирает подберезовики, белые и другие привычные грибы, эту систему вообще не заметит. Закон делает исключение для научных исследований, охранных мероприятий, а также для строительства, ликвидации последствий ЧС или защиты жизни и здоровья людей», — пояснил порталу 360.ru миколог МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

Когда нужно разрешение

Документ потребуется для нескольких целей: научные исследования в области экологии, искусственное разведение редких видов с возвращением в природу, строительство объектов федерального и регионального значения, если альтернативных мест нет, сохранение популяций на частных землях.

«Если нужно провести теплотрассу или газопровод через лес, где обитают редкие виды, потребуется разрешение», — уточнил Комиссаров.

Трюфели под запретом

В Московской области чёрный трюфель занесён в Красную книгу — собирать его нельзя нигде, даже в городских парках. Белый русский трюфель встречается чаще, но тоже под охраной.

Актуально это и для Рязанской области: здесь также действуют региональные Красные книги с перечнем охраняемых видов грибов.

Сбор грибов запрещён в заповедниках, национальных парках, заказниках. При особом противопожарном режиме или ЧС власти вводят полный запрет на посещение лесов. Штраф за нарушение — от 40 до 50 тысяч рублей.

За сбор краснокнижных грибов — административный штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. Если докажут, что нарушитель знал об охранном статусе гриба, грозит уголовная ответственность: штраф до миллиона рублей или лишение свободы до четырёх лет.

Как получить документ

Заявку рассмотрят за 15 рабочих дней. Юридические лица и ИП должны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Физлица могут выбрать усиленную квалифицированную или усиленную неквалифицированную подпись.

С 2027 года все выданные разрешения будут вноситься в единый электронный реестр.

Для личных нужд в Подмосковье и Рязанской области разрешены любые грибы, не включённые в региональные Красные книги: сморчки, строчки, белые, подберезовики, подосиновики, опята, маслята, рыжики, вешенки, шампиньоны, лисички.

Перед походом в лес проверьте список охраняемых видов на сайте регионального Минприроды. Не собирайте грибы у дорог и в загрязнённых местах.