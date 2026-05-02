В Рязанской области за сутки произошло 7 пожаров, горели жилые дома и ТЦ

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области 7 раз выезжали на тушение возгораний. Статистика включает как природные, так и техногенные пожары: 1 загорание сухой травы, 1 загорание мусора, 5 техногенных пожаров.

30 апреля в 23:08 произошёл пожар в нежилом доме в городе Рязани. К ликвидации были привлечены 18 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

1 мая в 06:11 загорелся жилой дом в селе Добрятино Кораблинского муниципального округа. На тушении работали 6 человек и 2 единицы техники. Огонь распространился на 30 кв. м.

1 мая в 17:27 зафиксировано возгорание двух хозяйственных построек в селе Нижнее Мальцево Сасовского муниципального округа. Для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники. Общая площадь составила 72 кв. м.

1 мая в 17:30 произошёл пожар в здании торгово-офисного центра в Рязани. В тушении участвовали 15 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара — 4 кв. м.

1 мая в 18:48 зафиксировано возгорание в здании административно-производственного назначения в Рязани. На месте работали 17 человек и 4 единицы техники. Огонь охватил 15 кв. м.