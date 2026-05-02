В Рязанской области 25 человек, включая детей, пострадали от укусов клещей за неделю

С наступлением тёплой погоды в Рязанской области начался сезон активности клещей. По данным Роспотребнадзора по Рязанской области, только за прошедшую неделю в медицинские организации обратилось 25 человек, пострадавших от укусов, в том числе 9 детей. В связи с этим специалисты напоминают о правилах безопасности при выезде на природу.

Как защититься от укуса?

Соблюдение простых, но эффективных мер предосторожности поможет избежать неприятной встречи с паразитом:

Правильная одежда. Максимально закрывайте тело. Лучше всего выбирать светлую одежду — на ней легче заметить клеща. Обязательно плотно застёгивайте манжеты и ворот, рубашку заправляйте в брюки, а брюки — в носки. Не забывайте про головной убор.

Использование репеллентов. Перед прогулкой обрабатывайте открытые участки кожи и верхнюю одежду современными акарицидными и акарицидно-репеллентными средствами.

Частые осмотры. Каждые 15–30 минут проводите само- и взаимоосмотры. Особое внимание уделяйте складкам и швам одежды.

Контроль за питомцами. После прогулки тщательно осматривайте домашних животных, так как клещи могут переползти с них на человека.

Что делать, если клещ всё-таки укусил?

Если вы обнаружили присосавшегося паразита, необходимо срочно обратиться к врачу. Даже если вы сняли клеща самостоятельно, рекомендуется провести лабораторное исследование удалённого экземпляра. Это поможет вовремя выявить возможные инфекции и начать необходимое лечение.