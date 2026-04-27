Более 133 тысяч рязанцев прошли техобслуживание газового оборудования в 2026 году 

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Рязаньгоргаз» с начала 2026 года провели плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) в 133 тысячах квартир и индивидуальных домов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Регулярные проверки позволяют выявить неисправности на ранней стадии, предотвратить утечки газа и исключить риски возникновения аварийных ситуаций.

Вместе с тем около 6 тысяч потребителей не допустили газовиков к проведению осмотра. Такой отказ создаёт серьёзную угрозу безопасности, как для самих жильцов, так и для их соседей.

В ходе осмотра специалисты проверяют герметичность соединений и состояние газовых труб, оценивают исправность газовых приборов, контролируют работу систем автоматики безопасности и инструктируют жильцов по правилам безопасного пользования газом.

Отказ от допуска специалистов повышает риск утечки газа, отравления угарным газом, возникновения пожара или взрыва.

В соответствии с действующим законодательством при недопуске газовиков к оборудованию, газораспределительная организация обязана принять меры для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.

Приостановка подачи газа осуществляется в установленном порядке: сначала потребителю направляется уведомление о необходимости обеспечить доступ для проведения ТО; затем специалисты повторно пытаются провести осмотр в согласованную дату. При отсутствии доступа оформляется акт о недопуске, на основании которого и происходит приостановка подачи газа – потребитель при этом уведомляется о причинах и порядке возобновления газоснабжения.

Чтобы восстановить подачу газа, собственнику необходимо выполнить несколько шагов:

— обратиться в газораспределительную организацию для согласования даты и времени проведения ТО,

— обеспечить доступ специалистам к газовому оборудованию,

— устранить выявленные в ходе осмотра нарушения (если таковые имеются),

— оплатить расходы, связанные с приостановкой и возобновлением подачи газа (в соответствии с законодательством).

Ознакомиться с графиком проведения технического обслуживания можно на официальных сайтах газораспределительных организаций:

https://www.ryazanoblgaz.ru/documents/vdgo — «Газпром газораспределение Рязанская область» – обслуживает районы Рязанской области, http://gorgaz.ryazan.ru/ «Рязаньгоргаз – город Рязань.