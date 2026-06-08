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Общество

Борис Ясинский оценил результаты борьбы с электросамокатами в Рязани

Анастасия Мериакри
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Тему электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) затронул глава администрации Рязани Борис Ясинский в рамках итогового отчета перед депутатами Рязанской городской Думы о работе за 2025 год. Мэр рассказал, как городу удалось справиться с хаотичной парковкой и опасной ездой самокатчиков.

«В прошлом году люди массово жаловались на неудобства, которые создают самокаты – от хаотичной парковки до опасной езды. Вместе с депутатами внесли изменения в правила благоустройства, занялись нормативным регулированием использования средств индивидуальной мобильности в городской черте и закрепили за администрацией соответствующие полномочия. В итоге стало меньше хаоса, больше порядка и безопасности для людей», – пояснил Борис Ясинский.

По словам главы администрации, с наступлением нового сезона эти изменения уже заметны на улицах города: количество беспорядочно брошенных самокатов и случаев агрессивной езды заметно сократилось.

Борис Ясинский подчеркнул, что работа в этом направлении на этом не заканчивается. Сейчас на уровне города и региона обсуждаются возможные изменения в федеральное законодательство, которые позволят еще жестче регламентировать использование электросамокатов и повысить безопасность пешеходов.

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