Борис Ясинский оценил результаты борьбы с электросамокатами в Рязани

Тему электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) затронул глава администрации Рязани Борис Ясинский в рамках итогового отчета перед депутатами Рязанской городской Думы о работе за 2025 год. Мэр рассказал, как городу удалось справиться с хаотичной парковкой и опасной ездой самокатчиков.

«В прошлом году люди массово жаловались на неудобства, которые создают самокаты – от хаотичной парковки до опасной езды. Вместе с депутатами внесли изменения в правила благоустройства, занялись нормативным регулированием использования средств индивидуальной мобильности в городской черте и закрепили за администрацией соответствующие полномочия. В итоге стало меньше хаоса, больше порядка и безопасности для людей», – пояснил Борис Ясинский.

По словам главы администрации, с наступлением нового сезона эти изменения уже заметны на улицах города: количество беспорядочно брошенных самокатов и случаев агрессивной езды заметно сократилось.

Борис Ясинский подчеркнул, что работа в этом направлении на этом не заканчивается. Сейчас на уровне города и региона обсуждаются возможные изменения в федеральное законодательство, которые позволят еще жестче регламентировать использование электросамокатов и повысить безопасность пешеходов.