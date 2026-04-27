Адвокат Власова предупредила о новом способе обмана доверчивых россиян

Мошенники разработали новую схему обмана, используя россиян с хорошей кредитной историей. Об этом предупредила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в беседе с «Лентой.ру».

По словам правозащитницы, злоумышленники находят людей с положительной кредитной историей и предлагают им оформить ипотеку на псевдовыгодных условиях за денежное вознаграждение. При этом мошенники обещают самостоятельно погасить кредит.

«Наиболее частая причина сделки, которая озвучивается жертве — плохая кредитная история, из-за которой банк отказывает актеру-заемщику оформить кредит, несмотря на наличие у него финансов», — рассказала Ольга Власова.

В качестве мотивации жертве обещают денежное вознаграждение и улучшение кредитной истории. Однако после приобретения недвижимости, которая оформляется на участника мошеннической схемы, деньги исчезают. У обманутого человека остаются крупные долги и затяжные судебные разбирательства с банками.

«Когда вам предлагают оформить ипотеку, обещая якобы выгодные условия, скорее всего, это обман. Не доверяйте разного рода рекламам, звонкам и даже сайтам, которые легко могут подделать под официальные», — заключила адвокат.

Власова отметила, что схема может использоваться в том числе в отношении иностранных граждан, которые переехали в Россию и планируют приобрести жилье.

Жертвами мошенников вполне могут стать и жители Рязани и Рязанской области.