Адвокат Власова предупредила о новом способе обмана доверчивых россиян

Мошенники разработали новую схему обмана, используя россиян с хорошей кредитной историей. Об этом предупредила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в беседе с «Лентой.ру».
По словам правозащитницы, злоумышленники находят людей с положительной кредитной историей и предлагают им оформить ипотеку на псевдовыгодных условиях за денежное вознаграждение. При этом мошенники обещают самостоятельно погасить кредит.
В качестве мотивации жертве обещают денежное вознаграждение и улучшение кредитной истории. Однако после приобретения недвижимости, которая оформляется на участника мошеннической схемы, деньги исчезают. У обманутого человека остаются крупные долги и затяжные судебные разбирательства с банками.
Власова отметила, что схема может использоваться в том числе в отношении иностранных граждан, которые переехали в Россию и планируют приобрести жилье.
Жертвами мошенников вполне могут стать и жители Рязани и Рязанской области.