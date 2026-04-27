Двое мужчин пострадали на пожарах в Рязани

Во время пожаров в Рязани пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в регионе случилось 18 пожаров: 11 техногенных, 4 загорания мусора, 3 загорания сухой травы.

Продолжение после рекламы

Огнём уничтожено и повреждено 7 строений, 3 единицы техники.

24 апреля на пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Рязани пострадал мужчина 1993 года рождения. 26 апреля на пожаре хозяйственной постройке в городе Рязани пострадал мужчина 1959 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы.