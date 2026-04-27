Автоюрист рассказал, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево

27 апреля 2026 года в ряде регионов России из-за сильного ветра и мокрого снега повалены деревья. В связи с этим гражданам рекомендуется оставаться дома, избегать нахождения под деревьями и не парковать машины вблизи них.
Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Москве 24«, что для получения компенсации при падении дерева на машину необходимо вызвать участкового, который составит протокол и зафиксирует место происшествия. Однако владельцу авто важно и самому сделать подробную фото- и видеосъёмку. Эти материалы позволят заказать дендрологическую экспертизу, которая поможет доказать, что дерево было больным, гнилым или сухим, что и стало причиной его падения.
После этого следует провести независимую оценку ущерба и обратиться с досудебной претензией в муниципалитет или управляющую компанию, если дерево находилось на территории многоквартирного дома. Эксперт отметил, что организации могут отказать в возмещении, сославшись на чрезвычайную ситуацию, например, если скорость ветра превышала 25 м/с. Однако в пользу автовладельца могут сыграть результаты дендрологической экспертизы.
Юрист также напомнил, что полис ОСАГО не покрывает ущерб от падения дерева. КАСКО гарантирует выплату только в том случае, если этот риск прямо предусмотрен условиями договора.