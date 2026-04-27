Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Автоюрист рассказал, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

27 апреля 2026 года в ряде регионов России из-за сильного ветра и мокрого снега повалены деревья. В связи с этим гражданам рекомендуется оставаться дома, избегать нахождения под деревьями и не парковать машины вблизи них.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Москве 24«, что для получения компенсации при падении дерева на машину необходимо вызвать участкового, который составит протокол и зафиксирует место происшествия. Однако владельцу авто важно и самому сделать подробную фото- и видеосъёмку. Эти материалы позволят заказать дендрологическую экспертизу, которая поможет доказать, что дерево было больным, гнилым или сухим, что и стало причиной его падения.

Продолжение после рекламы

После этого следует провести независимую оценку ущерба и обратиться с досудебной претензией в муниципалитет или управляющую компанию, если дерево находилось на территории многоквартирного дома. Эксперт отметил, что организации могут отказать в возмещении, сославшись на чрезвычайную ситуацию, например, если скорость ветра превышала 25 м/с. Однако в пользу автовладельца могут сыграть результаты дендрологической экспертизы.

«В моей практике был случай, когда организация отказывалась возмещать ущерб за поврежденную деревом машину, ссылаясь на штормовой ветер. Мы предоставили экспертное мнение дендролога, которое доказывало, что растение было подвержено гнилостному повреждению, из-за чего и упало. В итоге потерпевшему выплатили компенсацию», — пояснил Воропаев.

Юрист также напомнил, что полис ОСАГО не покрывает ущерб от падения дерева. КАСКО гарантирует выплату только в том случае, если этот риск прямо предусмотрен условиями договора.

Темы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье