В Рязанской области региональный материнский капитал получили более 500 семей

В Рязанской области в рамках национального проекта «Семья» родителям с тремя и более детьми предоставляется региональный материнский капитал. С начала 2026 года сертификаты на предоставление регионального материнского капитала получили 575 семей.

В 2026 году размер выплаты составляет:

  • 93 352 рубля — при рождении третьего или четвёртого ребёнка.
  • 120 000 рублей — при появлении пятого и каждого последующего ребёнка.

Воспользоваться средствами можно по истечении одного года со дня рождения ребёнка. Выплату разрешено получить как полностью, так и по частям.

Законодательство Рязанской области предусматривает широкий перечень направлений для использования средств:

  • приобретение или строительство жилья;
  • проведение работ по догазификации жилых помещений;
  • оплата медицинских услуг для детей;
  • покупка товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов;
  • оплата платных образовательных услуг для ребёнка.

Кроме того, семьи могут получить до 10% от общей суммы единовременно на любые семейные нужды.

По данным регионального Министерства социальной защиты, наиболее востребованным направлением остаётся компенсация затрат на ремонт жилья. Для подтверждения расходов необходимо предоставить оригиналы кассовых чеков или квитанций

Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно через многофункциональные центры (МФЦ), с помощью портала «Госуслуги».

Дополнительную консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-00-01, а также в мобильном приложении «Открытый регион62. Социальная защита».

