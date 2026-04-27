«Роскосмос» показал из космоса циклон, засыпавший Рязань снегом

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки североатлантического циклона, который принёс в Москву и Рязань аномальные снегопады. На фотографиях, полученных с гидрометеорологических спутников «Арктика-М» и «Электро-Л», хорошо виден масштаб погодного явления.

Прошедшей ночью в столице выпало более половины месячной нормы осадков. Из-за похолодания температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки, что привело к образованию гололёда и осложнило ситуацию на дорогах.

