Изображение сгенерировано нейросетью
ВКС России применили малозаметную крылатую ракету С-71К «Ковёр»

Алексей Самохин
Вооружённые силы Украины сообщили о применении российской авиацией новой малозаметной крылатой ракеты С-71К «Ковёр». Об этом 27 апреля написал в своём канале блогер Юрий Подоляка.

По информации источника, разработка ракеты началась в 2019 году. Изначально С-71К планировалась как боеприпас для истребителя пятого поколения Су-57. После начала специальной военной операции концепция была изменена — армии требовался недорогой аналог крылатой ракеты Х-101 для тактического применения.

Судя по опубликованным украинской стороной фотографиям, С-71К представляет собой малозаметную крылатую ракету большой дальности — около 500 километров. Боевая часть — стандартная фугасная бомба ФАБ-250. В качестве двигателя используется китайский турбореактивный двигатель. В результате российская промышленность получила относительно недорогой боеприпас. Его стоимость значительно ниже, чем у дозвуковой крылатой ракеты Х-101.

По словам Подоляки, существует также версия данного боеприпаса без двигателя — в формате планирующей авиабомбы. О её применении украинская сторона пока не сообщала.

Блогер отмечает, что выпуск С-71К не влияет на производство других систем вооружений. Кроме того, новая ракета позволяет истребителям Су-57 активнее участвовать в нанесении ударов.

Подоляка цитирует украинские источники, согласно которым авиационные удары занимают второе место по наносимым потерям личного состава ВСУ. По этим данным, каждый пятый военнослужащий ВСУ погибает именно вследствие бомбовых ударов.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.

Темы

Новости кино и ТВ

Вдова Алексея Пиманова раскрыла тайну на прощании с журналистом

На церемонии прощания с ведущим программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым 27 апреля в Москве стало известно о существовании его младшей дочери. Девочку журналист и его супруга, актриса Ольга Погодина, скрывали от публики на протяжении нескольких лет.
Политика

ВСУ вышли на открытые позиции и потеряли тысячу элитных бойцов 

Речь идёт о полке «Шквал» и ещё одной бригаде. Подразделения вышли на открытые позиции, где попали под удары и понесли тяжёлые потери. Их численность, по оценке эксперта, может достигать тысяч человек.
Происшествия

Рязанские полицейские за выходные выявили 24 нарушения миграционного законодательства

В пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области профилактические рейды. Мероприятия были направлены на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение правонарушений.
Транспорт и дороги

Прокуратура Рязанской области через суд аннулировала аванс на ремонт дорог в Скопине

Прокуратура Рязанской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Новости кино и ТВ

В Москве простились с журналистом Алексеем Пимановым

Проститься с журналистом пришли коллеги, друзья и руководители федеральных телеканалов. Среди них — первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович.
Общество

В Рязани восстановили электричество на нескольких улицах в Горроще

В понедельник, 27 апреля, в 09:57 в Рязани в результате повреждения кабельной линии 6кВ произошло отключение электроэнергии потребителей по улицам: Семашко, Гагарина, Железнодорожная 1-я, Братиславская, Дзержинского, Татарская, Чернобаевская, Гоголя, Толстого.
Новости кино и ТВ

ТНТ объявил первых участников второго сезона шоу «Мастер игры» — это экстрасенсы

В проекте соберутся актёры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Суть игры — обман и психологическое противостояние. Участников делят на «светлых» и «тёмных». Задача первых — вычислить скрытых врагов, задача вторых — плести интриги и оставаться незамеченными.
Происшествия

В Рязани толпа школьников избила девушку — соцсети

По словам очевидцев, ЧП случилось во дворе дома №84 по улице Стройкова за ТЦ «Ёж». 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье