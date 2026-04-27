Вооружённые силы Украины сообщили о применении российской авиацией новой малозаметной крылатой ракеты С-71К «Ковёр». Об этом 27 апреля написал в своём канале блогер Юрий Подоляка.

По информации источника, разработка ракеты началась в 2019 году. Изначально С-71К планировалась как боеприпас для истребителя пятого поколения Су-57. После начала специальной военной операции концепция была изменена — армии требовался недорогой аналог крылатой ракеты Х-101 для тактического применения.

Судя по опубликованным украинской стороной фотографиям, С-71К представляет собой малозаметную крылатую ракету большой дальности — около 500 километров. Боевая часть — стандартная фугасная бомба ФАБ-250. В качестве двигателя используется китайский турбореактивный двигатель. В результате российская промышленность получила относительно недорогой боеприпас. Его стоимость значительно ниже, чем у дозвуковой крылатой ракеты Х-101.

По словам Подоляки, существует также версия данного боеприпаса без двигателя — в формате планирующей авиабомбы. О её применении украинская сторона пока не сообщала.

Блогер отмечает, что выпуск С-71К не влияет на производство других систем вооружений. Кроме того, новая ракета позволяет истребителям Су-57 активнее участвовать в нанесении ударов.

Подоляка цитирует украинские источники, согласно которым авиационные удары занимают второе место по наносимым потерям личного состава ВСУ. По этим данным, каждый пятый военнослужащий ВСУ погибает именно вследствие бомбовых ударов.