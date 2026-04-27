В Самаре из-за ураганного ветра погибли мужчина и ребёнок

В Самаре из-за шквалистого ветра погибли два человека. По данным областной прокуратуры, трагические инциденты произошли 27 апреля в разных районах города.

Около одного из домов на проспекте Карла Маркса на тротуар упало дерево. В результате происшествия погиб мужчина.

Прокуратура Кировского района организовала проверку по факту соблюдения законодательства о благоустройстве. По её итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки находится на контроле надзорного ведомства.

В этот же день на улице Нижнегородской также произошло падение дерева на тротуар. В результате погиб ребёнок, второй был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Прокуратура Куйбышевского района Самары также начала проверку соблюдения федерального законодательства о благоустройстве. Контроль за ходом процессуальной проверки взят на контроль.