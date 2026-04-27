Фото: t.me/pavelmalkov_official
Новости России

В Самаре из-за ураганного ветра погибли мужчина и ребёнок

Анастасия Мериакри
В Самаре из-за шквалистого ветра погибли два человека. По данным областной прокуратуры, трагические инциденты произошли 27 апреля в разных районах города.

Около одного из домов на проспекте Карла Маркса на тротуар упало дерево. В результате происшествия погиб мужчина.

Прокуратура Кировского района организовала проверку по факту соблюдения законодательства о благоустройстве. По её итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки находится на контроле надзорного ведомства.

В этот же день на улице Нижнегородской также произошло падение дерева на тротуар. В результате погиб ребёнок, второй был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Прокуратура Куйбышевского района Самары также начала проверку соблюдения федерального законодательства о благоустройстве. Контроль за ходом процессуальной проверки взят на контроль.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.

Темы

Происшествия

В Рязани дерево упало на автомобили и повредило газовую трубу

В Рязани на улице Кудрявцева произошло падение дерева. В результате пострадали два припаркованных автомобиля.
Общество

В Рязанской области восстановили электроснабжение 60% потребителей

В работах задействованы 47 бригад «Рязаньэнерго», в составе которых 178 специалистов и 107 единиц спецтехники.
Транспорт и дороги

С 28 апреля изменится график движения автобуса «Рязань — Коростово»

С 28 апреля восстанавливается привычный график движения автобуса по маршруту № 149 «Рязань — Коростово».
Общество

«Роскосмос» показал из космоса циклон, засыпавший Рязань снегом

На фотографиях, полученных с гидрометеорологических спутников «Арктика-М» и «Электро-Л», хорошо виден масштаб погодного явления.
Общество

Автоюрист рассказал, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево

Эксперт отметил, что организации могут отказать в возмещении, сославшись на чрезвычайную ситуацию, например, если скорость ветра превышала 25 м/с. Однако в пользу автовладельца могут сыграть результаты дендрологической экспертизы.
Общество

В Рязанской области региональный материнский капитал получили более 500 семей

В Рязанской области в рамках национального проекта «Семья» родителям с тремя и более детьми предоставляется региональный материнский капитал. С начала 2026 года сертификаты на предоставление регионального материнского капитала получили 575 семей.
Общество

Более тысячи рязанских железнодорожников приняли участие в субботниках

Работники столичной магистрали привели в порядок прилегающие к административным и производственным помещениям территории на площади около 450 тыс. кв. метров.
Транспорт и дороги

В Рязани на Московском шоссе переименовали остановку общественного транспорта

Теперь остановка «По требованию» на Московском шоссе, расположенная около дома №2А на 4-м Сиреневом проезде, будет официально называться «Завод красок Гамма».

