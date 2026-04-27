Умер Алексей Пиманов. Фото: vk.com/1tv
Новости кино и ТВ

Вдова Алексея Пиманова раскрыла тайну на прощании с журналистом

Алексей Самохин
На церемонии прощания с ведущим программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым 27 апреля в Москве стало известно о существовании его младшей дочери. Девочку журналист и его супруга, актриса Ольга Погодина, скрывали от публики на протяжении нескольких лет. Об этом пишет «Абзац». 

Близкий друг семьи во время прощальной речи сообщил подробности трагедии. По его словам, 64-летнему Пиманову внезапно стало плохо с сердцем, он потерял сознание и упал в своем доме. Именно маленькая дочь первой обнаружила отца.

До этого момента в публичном поле считалось, что за 13 лет брака у Пиманова и Погодиной не было общих детей. Актриса всегда называла тему материнства закрытой и не комментировала вопросы прессы.

Ольга Погодина подтвердила информацию о дочери во время церемонии. Обращаясь к покойному мужу, она пообещала достойно воспитать девочку в память об отце. В 2022 году, по информации СМИ, после премьеры фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» появлялись слухи о беременности Погодиной, однако комментариев тогда не последовало.

Телевизионная династия

Младшая наследница стала четвертым ребенком Алексея Пиманова. Его старшие дети уже давно работают на телевидении и продолжают семейное дело.

Старший сын Денис, рожденный в первом браке с экономистом Валерией Архиповой, окончил театрально-режиссерский факультет МГУКИ. Он прошел путь от ассистента до главного режиссера программы «Человек и закон». По словам Дениса, за день до смерти они общались по видеосвязи и обсуждали рабочие планы — отец был бодр и активен. Кроме телевидения, Денис руководит юридическим центром.

Младший сын Артем работает продюсером и одним из режиссеров отцовской передачи. Он предпочитает закадровую работу публичности.

Дарья, рожденная во втором браке Пиманова с Валентиной Ждановой, не была ему биологической дочерью, но журналист дал ей свою фамилию и воспитал как родную. Сегодня Дарья Веста — известный документалист и ведущая. Она обратилась к отцу с прощальным посланием в соцсетях.

Внезапная смерть

Коллеги Пиманова говорят о внезапности приступа. Телеведущая Елена Малышева заявила, что сожалеет о том, что не настояла на обследовании журналиста, зная о его колоссальных нагрузках.

Работа на износ в холдинге «Красная звезда», руководство телекомпанией «Останкино» и съемки исторических фильмов могли стать причиной того, что сердце не выдержало нагрузки.

Алексей Пиманов похоронен 27 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Место на аллее деятелей искусств подчеркивает его вклад в отечественную культуру.

Появление информации о младшей дочери изменило ситуацию с наследством журналиста. Помимо московских квартир и загородного дома в Можайском районе, главными активами остаются права на бренд «Человек и закон» и продакшен-студии.

Если ранее предполагалось, что имущество будет разделено между тремя взрослыми детьми и вдовой, то наличие четвертого ребенка вносит коррективы в юридическую процедуру. Близким Пиманова предстоит решать вопросы наследования в соответствии с законом.

