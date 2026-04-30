Новый выпуск «Битвы экстрасенсов»: чёрный приворот, пять девушек и тайны Люси Чеботиной

В субботу, 2 мая, в 18.30 на ТНТ выйдет новый выпуск «Битвы экстрасенсов» (16+). Участники 25-го сезона встретятся с пятью девушками. Каждая из них связана с магией. Но как именно?

Одна могла сделать чёрный приворот и теперь раскаивается. Другую, возможно, приворожили против её воли. И ей срочно нужна помощь. О своих проблемах незнакомки написали на карточках. Теперь экстрасенсам предстоит найти тех, кто собственноручно расписался в магическом воздействии. И главное — понять, правда ли это.

Также участники попробуют раскрыть тайны певицы Люси Чеботиной. Видя перед собой только её тень.

Сама артистка призналась, что безумно волновалась перед съёмками. Но волнение было приятным. Потому что она всю жизнь является фанатом проекта. «Прямо сейчас я слежу за двадцать пятым сезоном, знаю всех участников и как они проходят испытания, у меня уже даже есть мои личные фавориты. Это, конечно же, Дженнифер и Анжела», — поделилась Люся Чеботина.