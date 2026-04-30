Володин и Якушев высказались о снижении нештрафуемого порога скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости останется на уровне 20 км/ч. Вячеслав Володин заявил, что Госдума не будет поддерживать инициативу по его снижению до 2–3 км/ч, несмотря на техническую готовность камер. «Единая Россия» обещает жестко блокировать попытки увеличить штрафную нагрузку на водителей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин категорически высказался против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Тема уже обсуждалась ранее. Позиция парламента однозначна: такое решение принимать неправильно. Правительство согласилось с этой точкой зрения, хотя одно из министерств и выдвигало подобное предложение.

Володин подчеркнул: недопустимо вносить в повестку вопросы, которые заведомо не получат поддержки. Технические возможности камер действительно растут. Но стоит ли идти по пути ужесточения? Ответ четкий: не нужно.

Сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Этим, по словам политика, и следует руководствоваться. Подавляющее большинство депутатов, вне зависимости от фракции, выступают против изменений. Прежде чем озвучивать такие инициативы и создавать напряжение в обществе, нужно десять раз подумать: а надо ли? У нас такой темы попросту нет, резюмировал Володин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев также заявил о позиции партии. «Единая Россия» против снижения нештрафуемого порога. Это не первая попытка изменить закон ради увеличения штрафных сборов с водителей. Партия последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы, подчеркнул Якушев.

Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык сообщил в интервью Радио РБК о технической готовности камер к снижению порога с 20 до 2–3 км/ч. Оборудование позволяет фиксировать даже минимальные превышения. Однако политическое решение оказалось однозначным: депутаты не дадут превратить дороги в сплошное минное поле из штрафов.