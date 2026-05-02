В Рязани пропала 47-летняя женщина, ей может требоваться медицинская помощь

В Рязани ищут 47-летнюю Татьяну Зореву, местонахождение которой неизвестно с 20 апреля 2026 года. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 168 см, худощавое телосложение, чёрные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в чёрную куртку, чёрные штаны и белые кроссовки.

Продолжение после рекламы

Особую тревогу вызывает тот факт, что, по имеющейся информации, женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто видел эту женщину или располагает информацией о её местонахождении, просят незамедлительно сообщить по телефону 112 или 8-800-700-54-52.