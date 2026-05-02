От Кального до Солотчи: в Рязанской области продолжаются субботники

В Рязани продолжается череда весенних субботников, в которых принимают самое активное участие местные жители, активисты, депутаты и сотрудники администрации. Общими силами люди преображают дворы, скверы и улицы, готовя город к летнему сезону.

Одним из центров притяжения стал сквер Быстрец в Кальном. Эта территория благоустраивается уже несколько лет при поддержке областной программы местных инициатив: здесь укладывали дорожки, устанавливали освещение и проводили санитарную очистку. В этом году активисты снова вышли на уборку, чтобы привести в порядок газоны, убрать бытовой мусор и ветки. Кроме того, во время субботника жители обсудили планы по дальнейшему развитию сквера и ремонту прилегающей дороги.

Но субботники проходят не только в центре. В ТОС «Самовский» навели порядок на агитплощадке, в ТОС «Солотча» — на улицах Мещёрской и Пойменной. Объединение выпускников училища связи провело уборку территории вокруг памятного знака на улице Каширина, а ТОС «Васильевский» вместе с партнёрами навёл чистоту в «Мамином сквере».

Акция набирает обороты, и жители города продолжают выходить на уборку, делая Рязань чище и уютнее.