В Рязанской области безрезультатно завершились поиски пропавшего мужчины на реке Кердь

25 апреля 2026 года в селе Октябрьское Рязанской области прошли поисковые работы на реке Кердь. Мероприятия были организованы по заявке о пропаже 40-летнего мужчины. Подробности сообщают поисковики Водолазной группы «ДобротворецЪ».

В состав поисковой группы вошли специалисты Водолазной группы «ДобротворецЪ» Рязанского подразделения и сотрудники АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс».

Работы проводились в сложных условиях: температура воды и воздуха составляла +7 °C, глубина реки достигала 12 метров, течение — до 5 м/с, а видимость под водой была ограничена 20–30 см. Дно реки — ил, коряжник, камни, береговая линия заросла деревьями.

В ходе работ было обследовано 100 000 кв. м донной поверхности и осмотрено 8 км береговой линии. Использовалось современное оборудование: структурный сканер Raymarine element 9-HV, алюминиевая и ПВХ лодки, бензиновый и электрический моторы.

По итогам поисковых работ тело пропавшего не обнаружено. О завершении мероприятий доложено в ЦУКС Рязанской области.