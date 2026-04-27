Изображение от bristekjegor на Freepik
Новости России

В центре Москвы дерево придавило женщину, у пострадавшей перелом позвоночника

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

27 апреля в центре Москвы, на улице Заморенова, 51-летняя женщина пострадала в результате падения дерева. По информации источника «Известий», под упавшим стволом оказалась Софья К.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно извлекли пострадавшую из-под дерева и передали её врачам скорой помощи.

Продолжение после рекламы

Женщину госпитализировали. По предварительным данным, она получила переломы ноги и позвоночника. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее МЧС России сообщило, что в результате непогоды в России пострадали 32 человека, упали более 740 деревьев. В Самаре из-за шквалистого ветра погибли мужчина и ребенок.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье