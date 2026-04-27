МЖД опровергла смерть рабочего на станции Стенькино-2

27 апреля стало известно о трагическом происшествии, произошедшем накануне в районе Южного промышленного узла Рязани. По предварительной информации, 47-летний мужчина проводил резку части корпуса вагона, когда на него упал корпус вагона. От полученных травм он скончался на месте.

В то же время в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) опровергли информацию о том, что инцидент произошёл на территории станции Стенькино-2. По их данным, несчастный случай случился на территории сторонней организации, не связанной с ОАО «РЖД», а погибший не был сотрудником железной дороги.

«26 апреля в районе Южного промышленного узла Рязани на территории сторонней организации, не имеющей отношения к ОАО «РЖД», был смертельно травмирован человек, не являющийся работником ОАО «РЖД». На территории станции Стенькино-2 подобных инцидентов с сотрудниками и подвижным составом ОАО «РЖД» не происходило», — сообщили в МЖД.

В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.