В Рязани ко Дню Победы пройдёт более 40 мероприятий на трёх главных площадках города

В администрации Рязани прошло совещание, посвящённое организации празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В обсуждении плана мероприятий приняли участие глава администрации Борис Ясинский, его заместители и представители профильных ведомств.

Перед началом совещания в здании администрации прошла акция «Георгиевская лента»: юнармейцы вручили символические ленты всем участникам встречи.

В этом году в городе планируется провести более 40 праздничных мероприятий. Основными площадками для торжеств станут площадь Победы, Кремлёвский сквер и Лыбедский бульвар. Особое внимание уделено вопросам безопасности: на подходах к местам проведения массовых гуляний установят рамки металлодетекторов и ограждения.

Традиционно одним из главных событий станет встреча батальона курсантов РВВДКУ после их возвращения с парада Победы в Москве. Также на совещании обсудили вопросы поддержки участников и вдов Великой Отечественной войны, а также состояние памятников и мемориальных мест, посвящённых Победе.