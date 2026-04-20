Спасатели обследуют реку Кердь в Пронском районе в поисках пропавшего мужчины

В среду, 16 апреля, в Пронском районе Рязанской области развернулась масштабная поисковая операция. По заявке поискового отряда «ЛизаАлерт» и сотрудников полиции на поиски пропавшего мужчины на реке Кердь выехали специалисты АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева.

Для обследования территории было задействовано внушительное количество сил и средств: три экипажа спасателей, четыре дайвера-спасателя, одно маломерное судно.

В ходе работ специалисты тщательно обследовали акваторию реки, а также провели обход прилегающей береговой линии.

К сожалению, на данный момент поиски не увенчались успехом, мужчина не найден. Спасатели и волонтёры приняли решение продолжить поисково-спасательные работы. Информация о ходе операции будет обновляться.